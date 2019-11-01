國民黨高雄市議員邱于軒在臉書發文「一餐五萬九？你吃飽沒？」，她質詢提到「高雄流行音樂文化中心」的公關費支用，其中光是7月25日的董監事會議，餐費就高達5萬9！她批評，「高流」一年的公關費高達66萬多元，遠高於局處首長一年40幾萬的特支費！她相信一餐5萬9，肯定是冰山一角。

國民黨高雄市議員邱于軒在臉書發文，她說，「小妹總質詢時，有個議題受到關注，就是『高雄流行音樂文化中心』的公關費支用？」依照高市府人事處的規定，會議每個人的餐費是80元，但依照「高流」提供給我的資料，光是7月25日的董監事會議，餐費就高達五萬九！我高度質疑他的「正當性、合理性和妥適性」？

邱于軒表示，「高流」是高雄市政府文化局眾多行政法人中的一個，當初陳菊市府號稱成立行政法人的用意，是希望能讓人事晉用多些彈性、專業導向；組織運作如企業般由董監事監管！立意雖好，但由於是高度自治，許多人事聘用和費用的支出都由董事會決定，如果自治能力不足，就可能因管理不善而弊病重生！

她批評，「高流」一年的公關費高達66萬多元，遠高於局處首長一年40幾萬的特支費！依照文化局局長在議會中的回答，十萬元以下的支用，是不需陳核文化局本部的，如此鬆散的監督管理機制，令人擔憂！

邱于軒說，我相信，一餐五萬九，只是冰山的一角，何況是一場十幾萬的「張學友、Maroon5」的演唱會呢？她呼籲，高流出來「說清楚、講明白」，也希望其他的文化法人在支用經費時能「謹守分際」！畢竟，你們花的是人民的血汗錢！也希望文化局能重新檢討行政法人的內控機制，才能更彈性合宜的管理這些機構！最後並標註「一餐五萬九！應該吃很飽吧！」

(中時電子報)