國民黨前主席、台南市第六選區立委參選人洪秀柱明競選總部成立，將邀請國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等黨內大老出席，全國各地民代組成的聖戰助講團也都會到場。洪秀柱也邀請國人一同參加，共襄盛舉。

面對韓國瑜近期民調往上升，洪秀柱昨(31日)說，從韓國瑜出線後到參選過程有很多不同聲音，更動輒被黑韓、被媒體大作文章，久而久之，大家發現這一招沒用，選舉就是要檢驗現在政府施政狀況如何，施政不好就是要下台，不去檢驗施政卻挑對手小毛病，慢慢地，選民也發現不對勁，挺韓的士氣也會慢慢凝聚。「選戰還剩下2個月，我們對他相當有信心，現在進入翻轉過程，我相信接下來還會往上升。」

洪秀柱10月30日在臉書發文廣邀國民出席競總成立大會，一起「衝破南關、柱守臺灣」！這個禮拜六，不見不散！

總部成立茶會資訊－11/2（六）09:00開始。 地址：臺南市東區中華東路二段323號。

(中時電子報)