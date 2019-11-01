林心如挨虧「嫁入豪門」。（圖／翻攝自秒拍）

林心如最近以陳意涵老公許富翔好友身分到《幸福三重奏》作客，另外一對張國立夫妻則邀到「皇阿瑪專業戶」張鐵林現目，意外促成林心如與張鐵林久違相見，當林心如一看到張鐵林，立刻興奮喊出：「皇阿瑪」，兩人還重現了21年前《還珠格格》的經典動作，張鐵林則虧林心如很久沒連繫，笑說：「自從妳嫁入豪門，我就更沒有妳的消息了」，讓林心如仰頭大笑。

林心如和許富翔當年合作《16個夏天》，許富翔因此作品還得到金鐘獎戲劇節目導演獎殊榮，最近林心如受邀上《幸福三重奏》，更揭露和許富翔還有另一層關係，陳意涵表示許富翔私下常說華哥（霍建華）以前在學校超帥，不只是會擺樣子，還是真正會打球的帥哥，原來兩人以前是念同所學校，許富翔其實是霍建華的學弟。

林心如聽到此，問許富翔是否有跟霍建華「相認」過？許富翔說自己有在參加婚禮的時候說過，林心如下秒笑說：「他（霍建華）應該忘記了吧！」，許富翔回說：「我想也是」，眾人大笑，林心如哭笑不得進一步說，因為自己後來沒有再聽老公提起過此事，想必霍建華應該都忘光了。

(中時電子報)