先前剛捲入留學生配女學伴的陸山東大學又因「留學生」議題起爭議了！萬達集團在山東大學的招聘會場上，主持人在開場白中說，「山東大學的女學生都很漂亮，不由感嘆山大的留學生真幸福」，沒想到此話一出即傳出現場不滿，不到十分就有人向官方舉報。主持人雖公開道歉，但仍隔日即遭開除。

萬達集團在山東大學的招聘會場上，主持人在開場白中說，「山東大學的女學生都很漂亮，不由感嘆山大的留學生真幸福」，立即引起現場學生氣憤並通知校方。

據陸媒《澎湃新聞》報導，萬達集團10月31日在山東大學召開就業宣傳會，其中主持人提到「濟南的風景好看，山大的女學生更好看，山大的留學生真有福氣」，讓現場學生感到羞辱，現場出現騷動，立即向校方通告，主持人也於隔日凌晨於微博貼文道歉，強調不是存心要惡意詆毀山東大學。

而萬達集團也於1日發表聲明，除了向山大校方表示歉意，同時表示作為活動主辦方，萬達集團已對涉事主持人予以開除處理。

至於為何稱讚「女學生很漂亮，留學生很幸福」會引起山大學生憤怒，陸網友指出，若未發生7月時期的留學生學伴風波，這句話本來是沒問題的。今年7月初該校學伴制度中，傳出要求一名男性外籍生與3名陸女學生組成學習小組，且在報名表中特別強調性別，將「結交外國異性友人」列為選項，引發軒然大波。有網友直嗆「洋學生竟可獲如此超國民待遇」、「根本是把學生當慰安婦」。

山東大學校方已於7月12日透過微博發表道歉聲明，表示在學伴制度實施過程中審核把關不嚴，報名表格中出現「結交外國異性友人」不當選項，向公眾道歉，並將對學伴制度全面評估。

(中時電子報)