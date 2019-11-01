交通部長林佳龍1日前往麗寶樂園度假區視察執行成果，發糖果給小朋友。（陳淑娥攝）

配合秋冬國旅專案，麗寶樂園推出12歲以下免費再玩一次優惠。（陳淑娥攝）

交通部長林佳龍1日前往麗寶樂園度假區視察執行成果，立委洪慈庸發小禮物給小朋友。（陳淑娥攝）

秋冬旅遊補助上路已2個月，交通部長林佳龍1日前往麗寶樂園度假區視察執行成果，受到許多小朋友遊客的熱烈歡迎；林佳龍表示，每個月80餘萬人次造訪24個遊樂場，遊客人次較去年同期成長近3成，並肯定麗寶樂園加碼推出優惠吸引遊客。

部長林佳龍偕同立委洪慈庸1日至台中麗寶樂園，視察台中地區秋冬旅遊補助執行情形，並由觀光局副局長周廷彰陪同，本次「擴大獎勵計畫」由交通部觀光局自9月1日開始推動實施，迄今已秋冬國民旅遊執行2個月，除有團體旅遊及自由行旅客住宿優惠外，也整合全台觀光遊樂業者推出「觀光遊樂業入園優惠措施」，優惠12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。

林佳龍受到樂園小朋友遊客熱烈歡迎，並開分送小禮物，也與園區吉祥物合照，現場一片歡樂笑聲不斷。

淡季不淡、旺季更旺！林佳龍指出，秋冬國民旅遊計畫反應熱烈，推出兩個月，將近有200萬人次以及上百億元產生的消費及產值，特別是住宿補助、遊樂園、觀光工廠及休閒農莊，也帶動大家旅遊風氣，全國增加3成以上人次，以麗寶樂園來說，全國排名前三，業者帶動國內旅遊又加碼，更有吸引力，對於達標是一個最好的見證，樂見業者加碼。

泡湯溫泉優惠券部分，林佳龍說，大家在旅遊住宿可拿到泡湯溫泉優惠券，可刺激觀光及消費，效果非常好，尤其在秋冬之際非常適合泡湯，國旅秋冬目標已達成，業者紛紛反映加碼或延長，將會再評估。

林佳龍表示，國際觀光客也推出許多新政策，包括包機補助優惠、機場落地費減免及高鐵買一送一等。今年10月份遊客人次成長3成，87萬人次造訪24個遊樂場，效果很明顯，有遊樂園還加碼送第二次回來免費，歡迎業者利用政府專案，推出更有特色加碼活動，相信會帶動國內觀光旅遊。

麗寶樂園度假區副總王永豪指出，秋冬國民旅遊帶動樂園第4季來客量，較去年同期增加兩成多，加快達標100萬人次紀錄，包括福容大飯店麗寶樂園店訂房也有明顯成效。

交通部觀光局指出，「觀光遊樂業入園優惠措施」，全台24家觀光遊樂業之入園人數，2019年9月份遊客為78萬9320人次，較去年同期成長25.27％，10月份遊客為86萬9976人次，較去年同期成長29.79％，秋冬旅遊獎助確實帶動整體觀光遊樂業成長。

此外，台中地區自由行住宿優惠方案，民眾參與情形十分踴躍，申請房數已超過6萬7000間；團體旅遊方面，到台中市旅遊團體也有119團、5600餘人。

(中時 )