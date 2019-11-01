等不到律師 李堉睿警局待3小時搭捷運走人 15:452019/11/01 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李堉睿在警局等待約3小時後卻得知律師沒空，只好搭捷運自行離去。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 知名藝人李興文的長子李堉睿上月28日晚間非法潛入新莊IKEA，拍攝「24小時過夜挑戰」，一度全裸露出下體，並記錄自己作勢洗澡、上廁所、打手槍等誇張行徑，引發各界譁然，警方獲報後今下午12時許將他帶回分局說明，但他卻始終堅持要等律師到場，不料等待約3小時後，他卻得知律師沒空，無法前來，最後他便只好搭捷運自行離去，擇期到案說明。 (中時 ) #律師 #捷運 #洗澡 #廁所 #打手槍 也許您會感興趣 推薦閱讀 沐浴球恐越洗越癢 皮膚科醫：洗澡要用它 13:062019/10/28 生活 護身符能不能帶進廁所？網：經過xxx神明會跑掉 00:122019/10/30 社會 智慧廁所商機爆發 晶圓大廠包商也有興趣 15:002019/10/30 財經 蔡英文的豬隊友 04:102019/10/31 時論廣場 正妹廁所脫光 店員硬闖關門神展開 08:532019/10/31 日常 男孩沉迷手遊忘洗澡 母「海K一拳」...下巴竟脫臼 09:122019/10/31 社會 星巴克廁所偷拍3女隱私 攝狼遭判刑 17:402019/10/31 社會 藝人李興文子夜闖IKEA 全裸直播洗澡上大號 11:222019/11/01 社會 上班拉屎賺爆？ 網神算：20年可買車 11:472019/11/01 生活 富國複合式立體停車場開發簽約，高雄捷運局續招標2個地上權 13:232019/11/01 財經 社會熱門新聞 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 挺韓車隊下午北市大遊行 用路人注意交管路線 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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