知名藝人李興文的長子李堉睿上月28日晚間非法潛入新莊IKEA，拍攝「24小時過夜挑戰」，一度全裸露出下體，並記錄自己作勢洗澡、上廁所、打手槍等誇張行徑，引發各界譁然，警方獲報後今下午12時許將他帶回分局說明，但他卻始終堅持要等律師到場，不料等待約3小時後，他卻得知律師沒空，無法前來，最後他便只好搭捷運自行離去，擇期到案說明。

(中時 )