民進黨立委劉世芳衝著打韓議題，喊出「不信韓投給我」。（翻攝臉書）

國民黨黃昭順回鍋挑戰左楠區立委。（翻攝臉書）

高雄市第三選區左營楠梓地區，過去被視為藍大於綠，但4年前現任民進黨立委劉世芳成功翻轉後，加上該左楠區人口結構改變，這次除國民黨黃昭順回歸外，無黨籍參選人郭新政也來勢洶洶，對於外界視為「3個女人的戰爭」，選情成為「3咖督」局面，郭信心滿滿直說「他們都不是對手」。

黃昭順已是九連霸立委，上屆轉為不分區，但仍關心地方事務，不料近期頻頻失分，包括包含提案但被撤案的《宗教法》、以及被質疑開放台灣健保資源給外國人的《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第16條條文，皆使得黃昭順在網路及媒體曝光都獲得負面聲量。

民進黨現任立委劉世芳也不是省油的燈，過去身為高雄市副市長，上次成功翻轉該區，成為左楠地區第一位民進黨籍立委，這次受到兩女夾殺，仍有危機意識，猛打韓國瑜請假議題，喊出「不信韓的投給我」，炮轟高雄三大經濟指標嚴重衰退，更反譏韓的不信任度高達6成。

素人立委參選人參選人郭新政清新形象，對地方選民頗新鮮，加上「誰殺了李新」影片爆紅，受到網路熱議。雖然今年9月才正式投入選戰，卻備受各界矚目。她競選主視覺為黃色，一度被誤認為時代力量，但她笑說「黃色是太陽，喜歡燃燒自己照亮別人」。

對於外界將左楠立委選戰視為3個女人的戰爭，郭新政也很有把握說，「他們都不是我的對手」，對於選情十分樂觀，也透露已多次前進深藍票鐵票倉果貿社區，與民眾互動爭取選票，另也在偏綠的楠梓地區走踏，相信支持者會不斷增加。

郭新政也向對手疾呼，必須謹記這是一場「君子之爭」。她透露，日前有贊助者提供廣告看板後沒幾天，就收到壓力逼迫下架；許多支持者也告訴她「只要挺她就有機會被關切」，不堪其擾。對此，他自信地說：「邪不勝正」，勢必會贏得這場選戰。

(中時 )