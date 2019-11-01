沙鹿自造教育及科技中心揭牌。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局因應時代潮流，並配合教育部12年國教新課綱增設科技領域，積極推動科技教育，1日於沙鹿國中的「沙鹿自造教育及科技中心」揭牌啟用，發展傳統工藝、機電整合、程式設計、數位自造、新興科技5大主軸；未來將服務大雅、龍井、梧棲及沙鹿區等國中小學校師生，提升科技教育品質。

沙鹿國中校長王秀如表示，因應新課綱科技領域設立，沙鹿國中向教育部申請成立「自造教育及科技中心」，從106年起，透過創新實驗室，進行機電整合課程、舉辦機器人競賽，更透過教育部數位深耕計畫，將科技課程融入數學、自然、綜合領域，發展多元課程。

王秀如指出，揭牌啟用的「沙鹿自造教育及科技中心」擁有生活科技工坊、數位創意美學教室、機電整合實驗室、多媒體直播室、虛擬實境與室內飛行教室，並以防災科技為特色課程，運用智慧積木，模擬全台灣地形，將國中科技領域課程，融入防災議題。

沙鹿國中的陳同學說，在自造中心總有學不完的主題，每間教室都很想嘗試，例如木製機關的主題，讓他們每天思考該畫什麼設計圖，才發現以前教過的數學課程非常重要，因為不論繪圖、角度計算與面積計算，都需要扎實基礎，也讓大家重新檢視自己的學習方式。

教育局強調，台中市在不同的行政區域，設立自造教育及科技中心，除了協助108學年度新課綱科技領域推動，帶領學校推廣科技領域課程之外，更結合中小學、大學、產業策略聯盟，促進學、思、研、用統合。12年國教實施後，國中小學習內容應更多元，自造教育及科技中心提供學生透過親自操作體驗，培養「動手做、做中學」的創客精神，讓學生成為自己的生活設計師。

(中時 )