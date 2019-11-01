你是用什麼姿勢滑手機呢？(圖擷自日本電視節目《教えてもらう前と後》)

玩手機姿勢不對會變老！你平常是怎麼拿手機，是放在胸部上方或下方，只要選錯一個姿勢，你的肌膚就可能變老、甚至失眠上身。整型外科醫師表示，玩手機時將它放在胸部以下，胸部縮著呼吸會變差，且腦部輸氧也較困難，導致自律神經失調，就會造成疲倦或失眠、臉部塌陷的情形。

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》討論使用手機姿勢，究竟該拿在胸部以上或胸方下方，答案揭曉後竟發現不少人姿勢都錯了。

北千束整型外科院長神田良介表示，變手機駝背會造成腰痠背痛，這也是頭痛的一個原因，胸部縮著就會呼吸困難，呼吸變小，腦部輸氧困難導致自律神經失調，就會造成疲倦或失眠。 另外，手機駱駝也是美容大敵，駝背自然頭向前傾，慢慢地重力作用下臉頰會塌陷，這是臉部線條鬆弛的原因，漸漸就會變成一張老臉。

要如何知道自己是否有手機駝背？你可在家裡做測試。準備一張椅子面向牆壁坐著，接著腳趾和膝蓋貼在牆壁，在這種狀態下可以挺直起立的人就沒問題，如果是有駝背的人，要站著起來時身體會前傾而無法起身。製作單位上街頭實測，發現30個20幾歲年輕人中，就有8個沒辦法順利站起來。

神田良介說，只要30秒做拉背的拉伸動作，就可改善手機駝背的情形。兩手指交叉合攏向前推，兩手舉至頭頂發出「啊」的聲音維持5秒，整套動作維持30秒，一共做3次，就會明顯改善。

(中時電子報)