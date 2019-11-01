議員張耿輝抱怨組織改變後，議員常找不到人會勘。（許家寧攝）

議員林閔勳說，議員辦理會勘就是民眾關心的事情，希望單位相關重視，勿放鴿子。（許家寧攝）

議員王醒之建議，組織改造沒問題，但民眾對外聯繫窗口要清楚。（許家寧攝）

工務處長張元良回應，對於調整階段陣痛期，會要求第一線人員改進。（許家寧攝）

基隆市府今年9月啟動組織改造，局處間橫向聯結更加緊密，不過新的職掌單位讓議員「霧煞煞」，抱怨會勘不是找不到人，甚至互推責任，吵架給市民看；市長林右昌強調，業務調整階段難免混亂，推來推去，只會讓人反感，要求第一線人員加強改進。

市議會1日定期會針對市府一級局處單位整併、稅捐、戶政所調整人力、業務異動進行質詢；議員林旻勳說，組織改變應化繁為簡，權責區分更清楚，但他之前辦理碇內吊橋會勘，找工務處卻說承辦人調去別單位，要嘛「已讀不回」，會勘不到放議員鴿子。

議員童子瑋也說，有一次會勘騎樓，不同單位就在那推來推去，「現場吵架給民眾看，對嗎？」議員王醒之則建議，權責分工可能橫跨多個局處單位，應該建立平台機制協調，最重要的是對外的窗口要清楚，讓民代、市民知道可以去找誰。

林右昌向市民致歉，受限地方制度法，組織內部進行人力優化調整，整體員額並沒有改變，改造目的讓市府運作更有效率，加速市政推動，針對橫跨多單位業務部份，市長、副市長、祕書長等「三長」協調、指定某一局處統籌，其他單位再從旁協辦。

他強調，公務員積極服務的心態很重要，推來推去是不對的，即使非業務單位，也可以說「我馬上打電話問」，而不是推說「不要找我」、不是他的事，這樣子民眾觀感較好，議員也能夠滿意，不周之處也會要求各局處第一線的同仁改善。

(中時 )