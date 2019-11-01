交通部長林佳龍今(1)日至國道3號沙鹿交流道視察，除了瞭解臺中都會區國道交通改善暨沙鹿生態、滯洪池，及大肚山天然林復育工作，並高度肯定高公局對中部交通改善，及沙鹿滯洪池防災生態付出和國道樹島生態復育推動。

林佳龍說，期許高公局持續推動中部地區中長期交通路網改善推動，並期望打通大台灣中部地區交通任督二脈，提供民眾更好的人本國道服務。

高公局長趙興華說明，高速公路中部路段為南北疏運的大動脈，除肩負南北運輸需求，亦提供中部地區中短途旅次的交通功能，尤其上、下午尖峰時段及連續假期中部地區部分路段、時段常有壅塞情形；高速公路局為改善前述交通問題經由短、中、長期的交通改善作為，提升高速公路疏運功能。

在短期部分著重於匝道處交通改善，包含豐原、后里、沙鹿、神岡及大雅交流道交通改善，有效紓緩交通壅塞；而在中期改善部分則以新增國4豐潭段與大雅系統交流道，構築大台中地區高速公路網，並進一步著手評估國道1號后里至大雅路段拓寬之可行性，除健全高速公路中部路網外，並提供台中都會區快速(Frist)、便捷(Rapid)、健全(Improvement)、快速轉換(Speedy Transform)的高速公路路網。

趙興華指出，另高公局中區養護分局並協助改善沙鹿地區淹水問題，特別於沙鹿交流道環道空間設置「沙鹿之心型滯洪池」，將上游集水區以空間換取時間遲滯洪峰188分鐘，避免大量洪流灌注市區，澈底解決淹水災害。

本座滯洪池於設計時即納入綠色內涵四項指標，包括採用加勁生態工法、綠色材料、交流道整體景觀融合、雨水回收滴灌系統。完工後除有效協助解決沙鹿地區淹水問題外，並增添環道優雅景觀；此外，已陸續吸引各種鳥類、爬蟲類及昆蟲等在此棲息，隨著池區內植栽日益茂盛，已蛻去所有工程斧鑿之痕跡，渲染區域人文之發展，成就可資讚美之新氣象。

趙興華也提到，對於大肚山山林復育推動部分，高速公路局中區養護工程分局於今年加入大肚山天然林復育行列，初步選定坐落於大肚山之沙鹿交流道北上出口綠地作為種植樹島示範區，盼小樹苗扮演母親的角色，種子隨風飄散自然繁衍，恢復大肚山以往生態豐富的原生林相。

(工商 )