取自央視

取自央視

五年前的今天，《中華人民共和國反間諜法》公佈施行。央視今披露境外間諜賄賂、恐嚇、色誘3名大陸任職機敏單位的人員，鏡頭前他們未上馬賽克親自現身說法。

1985年出生的陳偉，曾是中共某軍工科研院所下屬公司的一名網路系統管理員。由於該科研院所從事重要裝備部件研發，屬於核心涉密單位，而負責該單位內部網路維護的陳偉，就有條件接觸到涉密檔。

2011年，陳偉在公司門口偶遇了一名自稱彼得的外國人。彼得說，他是一名技術專家，此次來中國的目的就是想購買一些技術資料。隨後，在高額報酬的誘惑下，陳偉開始向彼得提供情報資訊。早期，陳偉只是從網上搜集一些公開資料提供給對方，之後，為了更高的報酬，陳偉開始將目光投向自己單位的內網，憑藉從事網路管理的工作便利和許可權，輕而易舉地竊取了大量內部涉密檔，提供給彼得。

2014年，終日生活在恐懼中的陳偉從單位辭職。2015年3月，經縝密偵察，北京市國家安全局對陳偉抓捕。 陳偉說，當時特別後悔，一直到自己要成為父親的時候，就開始打算從單位離職，不再去接觸任何涉密的東西，即使再被威脅，也弄不到。

調查證實，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供了該科研院所檔共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份，以及其他大量內部檔。2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

在某國常駐的中共某部委幹部張向斌，也被拉攏策反，為外國間諜情報機關充當間諜。張向斌，1970年出生，1992年，剛剛走出大學校門的他進入中共某部委從事外語翻譯工作。1996年，張向斌受組織委派赴某國常駐，駐外期間結識了自稱是該國外交部的A某等人。然而，他們的真實身份卻是該國間諜情報機關人員。往來中，A某等人不僅常常幫助張向斌提高外語翻譯水準，還主動幫忙解決工作生活中的困難。

隨後，外方人員以高額報酬為誘惑，通過套取等方式，要求張向斌提供情報。在明知對方企圖的情況下，張向斌仍無視法紀，答應為對方充當間諜，數年間向對方提供了數十份涉及內政外交的涉密檔資料，其中絕密級、機密級檔達14份。張向斌駐外期間還多次嫖妓，與多名外國女性保持不正當關係，甚至與該國政府女性官員發展成情人關係並生育兩個私生子，這些都為該國間諜情報機關對其進行控制運用留下了把柄。

2008年，張向斌從單位辭職，辭職前，還陸續從辦公電腦和內部辦公網路中搜集大量檔資料，非法攜帶至國外。經查，張向斌的個人電腦及其它存儲介質中存有5200份檔資料，其中標注絕密級的59份，機密級848份，秘密級541份。2016年，廣西壯族自治區國家安全廳破獲此案。

2019年2月，張向斌因間諜罪、非法獲取國家秘密罪，被百色市中級人民法院一審判處死刑，緩期兩年執行。

此外，1990年出生的邱德桂案發前曾在沿海某縣委宣傳部網宣中心任記者，因為工作中能接觸到一些內部資料，只為一萬多元好處，就將涉密材料出賣。

邱德桂表示，「那時候在郵箱裡，剛開始發現有些郵件，我以為是垃圾郵件，有一次我點開看，第一次看到它裡面寫，你們能不能提供當地一些負面資訊、新聞材料，這種郵件發一封給我，我第一遍沒有回復他，差不多過了一個禮拜之後，我給他回信說你可以聯繫我的個人郵箱」。酬勞從百元千元甚至到萬元都有。

他利用職務之便，通過複印、翻拍等方式，向對方提供了一批該縣縣委宣傳部的內部檔資料，並收取報酬共計人民幣11000多元。而實際上，這個與邱德桂郵件往來人真實身份竟是境外某軍情部門人員。經鑒定，邱德桂非法提供的檔資料中，1份為機密級、5份為秘密級。

2018年6月，邱德桂因為境外非法提供國家秘密罪被判處四年有期徒刑，剝奪政治權利一年。

(中時 )