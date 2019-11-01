勞動基金截至108年9月規模達4兆2447億元，收益數達3452.3億元、收益率達8.68％，而與退休相關的新制勞退基金收益數達1948.6億元，收益率達8.47％。

勞動基金運用局表示，108 年9月全球主要國家製造業指數持續處於景氣榮枯線下，全球製造業動能仍顯疲弱，服務業指數亦呈現下滑趨勢，但非農就業人口增加13.6萬人，較上月增加數減少3.2萬人，失業率則降至3.5％，創下近50年的新低。

9月份的國際金融市場，由於美中貿易談判朝正向發展，加上歐洲央行及美國聯準會等接連降息，持續寬鬆釋放市場資金流動性，各主要股票市場震盪上揚。MSCI 全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，9 月份表現分別為 2.10％、1.79％、1.92％、1.99％及-1.02％，累計今年表現分別為 16.20％、7.81％、5.42％、11.33％及 6.32％。

而整體勞動基金截至108年9月底止規模為4兆2447 億元，其中新制勞退基金規模為2兆4064 億元，舊制勞退基金規模為 9517 億元，勞保基金規模為 7303 億元，就保基金規模為1314 億元，職災保護專款規模為 112 億元，積欠工資墊償基金規模為 137 億元。截至 9 月底，整體勞動基金評價後收益數為3452.3 億元，收益率8.68％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 8.47％、9.90％、9.47％、1.50％、0.70％及 1.98％。

基金局指出，展望未來，美中貿易談判於 10 月 11 日達成初步協議，美國暫緩 10月 15 日對中國大陸2500億美元商品上調關稅，讓近幾個月的貿易緊張氣氛稍歇。整體而言，雖然全球貿易爭端已影響各主要經濟體景氣表現，全球企業資本支出態度趨於謹慎，但在多方協商下已互釋善意，並取得進展，加上近期各國仍相繼積極採行寬鬆貨幣政策因應，可望持續支撐金融市場動能。

勞動基金運用局強調，將持續觀注美國與各主要經濟體的貿易政策、英國脫歐發展、地緣政治風險及全球經濟成長動向等，審慎調節投資步伐，獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )