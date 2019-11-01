新北市蘆洲區一名6歲楊姓男童，昨(31日)晚間5時許疑在浴室跌倒，頭部重創陷入昏迷，送醫後宣告不治，但院方在急救時，驚見男童骨瘦如柴，幾乎呈現皮包骨狀態，且身上有多處瘀青及舊傷，疑似遭長期凌虐，檢警今下午進行相驗時，檢察官懷疑男童外婆長期施虐，當場指示將外婆上銬帶往地檢署偵訊。

據了解，楊姓男童父母離異，從小由阿嬤帶大，昨日傍晚時刻，阿嬤原在幫男童洗澡，途中去關瓦斯時，突然聽到巨大撞擊聲，衝回浴室後驚見孫子臉部撞到馬桶，大量出血，嚇得趕緊打119求助。

救護人員到場後，立刻將男童送往醫院治療，無奈男童傷勢過重，晚間8時41分宣告不治，但在搶救期間，醫院發現男童身上有多處舊傷、身形消瘦，很可能長期遭虐待、營養不良。

據了解，男童身上的傷勢遠比外界想像還慘，不但身形消瘦幾乎見骨，還有不少破皮潰爛傷痕，完全不像是跌傷痕跡，而且身材明顯比年紀相仿的小孩差很多，疑似長期營養不良，檢警目前仍在進行相驗，確切的死因將在相驗後才會明朗化。

(中時電子報)