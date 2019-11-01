在史瓦帝尼王室購入勞斯萊斯豪華轎車，引發這個非洲小國新一波民怨後，約700名公僕今天再度在首都姆巴巴內集會，指控王室犧牲國民、耗盡公共財庫，要求加薪。

原名為史瓦濟蘭王國的史瓦帝尼是非洲僅存的君主專制國家，因生活成本不斷攀升，教師及勞工9月底展開一系列罷工。約700名公僕今天又在姆巴巴內（Mbabane）集會，抗議恩史瓦帝三世（Mswati III）的統治。

政府消息人士向法新社證實，王室家族購置好幾輛豪華轎車，但表示這些勞斯萊斯並非用公款購買，而是由販賣其他車輛等王室資產籌措的資金購得。

史瓦濟蘭貿易工會（TUCOSWA）表示對此事「極度震驚及失望」，且說「在國家面臨嚴峻財政困境之際，購買豪華汽車這件事被報導出來」，「勞斯萊斯是奢侈品…我們需要的是基本用品」，而政府還以無法負擔為由，3年來拒絕調漲公務員薪資。

抗議在史瓦帝尼很罕見，反對黨及反政府運動實際上是受到禁止的，但近幾個月民怨不斷升溫。

1986年加冕的史瓦帝三世當時年僅18歲，因為品味奢華、開銷不懂節制及優先考慮王室家族需求而受到抨擊。

根據聯合國最新的人類發展指數（Human Development Index），史瓦帝尼在189國中名列第144名，國內140萬人口中約2/3生活在貧窮線以下。

(中央社)