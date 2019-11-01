苗栗縣國際蘭馨交流協會，為響應SIA活動，加強「113婦幼保護專線宣導」，1日上午在竹南鎮舉行「113終止家庭暴力暨制止人口販賣」宣導遊行活動，由會員帶領自家及竹南惠揚幼兒園百位小朋友，一起變裝進行遊行，首站選在竹南分局，分局長張文川出面接待，一同呼籲加強保護婦幼。

據悉，苗栗縣國際蘭馨交流協會本著「女人幫助女人、關懷貧困弱小」的胸懷，長期資助貧困女學生就學，解決學費支出困境，使其能安定就學生活，並關懷受家暴婦女及幼童、關注社會各個角落突發災難及時給予援助。

蘭馨協會並長期關注人口販賣問題，因內政部整合原婦女及兒童、少年保護熱線建置、更改為簡便好記憶的「113」婦幼保護專線、提供24小時緊急救援通報及專業諮詢服務。所以協會在1日的活動，主要就是在加強宣導「113婦幼保護專線宣導」，以及「終止家庭暴力暨制止人口販賣」，動員協會會姐帶領自家的兒女、孫子，再加上惠揚小耶魯幼兒園的百位幼童、家扶中心的兒保娃娃，共有200人參加，一起來呼籲終止家暴及人口販賣。

(中時 )