中視中天熱播中的古裝大戲《獨孤皇后》，近日劇情漸入高潮，由陳喬恩飾演的獨孤伽羅順利懷上楊堅（陳曉飾）的孩子，而在懷孕最辛苦的這段期間，丈夫卻從軍出征，留在京中的伽羅必須靠自己努力守護腹中胎兒，不被奸人所威脅迫害。沒想到同時間，昔日情敵北國公主阿史納頌竟也懷上宇文邕的骨肉，一直將伽羅視為眼中釘的阿史納頌會在這個時候對伽羅做出不利的事嗎？

《獨孤皇后》中的北國公主阿史納頌(海陸飾)，曾在《新還珠格格》中演出紫薇。（圖／中天）

飾演阿史納頌的是35歲的知名女演員海陸，台灣觀眾也許對她的名字印象不深，但對她演過的「這個角色」絕對是熟悉到不行。海陸在2011年演出瓊瑤大作《新還珠格格》的紫薇一炮而紅，仙氣靈動的模樣讓許多人印象深刻，雖有超強大的第一代紫薇林心如在前讓海陸壓力不小，但有大師瓊瑤欽點背書，海陸的表現與顏質依舊獲得不少讚賞。

但論起兩位「紫薇」現實生活中的感情路，海陸可就沒有林心如現在這麼幸福甜蜜了。海陸過去與小10歲的男演員于小彤談了3年的姊弟戀，卻一直不被看好，最終在去（2018）年宣告分手，沒想到才分開沒多久，就傳出前男友于小彤熱戀《如懿傳》中的最美婢女惢心，飾演惢心的陳小紜雖然年紀同樣比于小彤大，但因擁有宛如少女的凍齡美貌備受粉絲喜愛，獲得不少網友祝福。《獨孤皇后》每週一至週五晚間8時於中視頻道播出、晚間10時於中天娛樂台播出。

《獨孤皇后》忌妒篇｜中天娛樂台

(中時電子報)