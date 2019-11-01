市府舉辦各項行銷活動與海洋盛事，結合社區解說導覽服務、環境教育活動以及海洋遊憩活動，吸引大批遊客慕名而至。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

「風的故鄉起風了！」台中市政府觀光旅遊局1日於大安濱海樂園舉辦「台中市大安濱 海旅客服務中心及周邊設施營運移轉(OT)案」招商說明會，向外界說明招商資訊、廠商投標應注意事項及評選相關作業，並於會後安排現地會勘，與會企業互動討論十分熱烈。市府觀旅局爭取交通部觀光局2000萬元經費，將一併投入園區及周邊環境建設，與會企業展現濃厚投資意願。

觀旅局長林筱淇說，本案營運範圍內提供多樣化休閒遊憩服務機能，除有3層樓遊客服務中心空間，包含南北側戶外空間設施、 綠美化停車場、大安特有的露天游泳池以及中部地區唯一列為百大婚紗景點的濱海特色國際級露營區，還有可遠眺大安海的「海景第一排」觀海高架頂蓋營位、雙層野奢營位、奇幻童趣積木貨櫃營位及親子棧板營位等至少26席。

觀旅局表示，大安濱海旅客服務中心周邊鄰近景點有大安港媽祖文化園區、溫寮溪出海口南岸龜殼生態公園、大安水蓑衣生態教育園區、大安區休閒農漁園區等觀光景點，往南也可連接至國際知名景點高美濕地、三井Outlet、梧棲觀光漁港及海洋生態館，搭配優質的海線觀光旅遊套裝行程，對企業而言，極富投資吸引力。

林筱淇指出，觀旅局近期向中央爭取2000萬經費，將投入園區及周邊環境建設，可望降低民間投資財務負擔。今年觀旅局不斷強化大安濱海休閒遊憩行銷，獲得熱烈迴響，也重新打響大安濱海的知名度，對欲投資的企業亦是一大利多。

林筱淇強調，台中大安濱海地區委外土地面積約2.5公頃，土地租金一年僅17餘萬元，權利金最低也僅收取年營業額0.5％，企業投資成本並不高，尤其市府不斷舉辦各項行銷活動與海洋盛事，結合社區解說導覽服務、環境教育活動以及海洋遊憩活動，今年大安沙雕音樂季已吸引超過50萬人次參加，近日舉辦的大安海觀光推廣活動也突破3萬人次朝聖，秋季強勁的大安風也已發展為全台知名的大安在地觀光特色。

(中時 )