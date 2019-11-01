新北市蘆洲區一名6歲楊姓男童，昨(31日)晚間5時許疑在浴室跌倒，頭部重創陷入昏迷，送醫後宣告不治，但現在卻傳出院方在急救時，驚見男童骨瘦如柴，且身上有多處瘀青及舊傷，疑似遭長期凌虐，檢警今下午相驗後，認為外婆有殺人嫌疑，直接在新光醫院將她上銬，並送往新北地檢偵辦。

6歲童浴室離奇自摔殞命 全身「瘦如骷髏」疑遭虐

據了解，楊姓男童父母離異，媽媽已再婚，爸爸則是失蹤不知去向，楊姓男童從小由外婆帶大，對於男童在浴室摔倒一事，外婆向警方供稱，昨日傍晚原本在幫男童洗澡，途中去關瓦斯時，突然聽到巨大撞擊聲，衝回浴室後驚見孫子臉部撞到馬桶，大量出血，趕緊打119求助。

救護人員到場後，立刻將男童送往醫院治療，無奈男童傷勢過重，晚間8時41分宣告不治，但在搶救期間，院方卻發現男童身上有多處像燙傷、破皮以及潰爛的傷口，且男童簡直就是皮包骨，相當消瘦，很可能長期遭虐待、營養不良。

對此，外婆稱男童平時非常好動，事發當下為男童自己爬馬桶摔下來，外婆還說男童平時不受管教，每晚都不睡覺、亂動，身上的傷痕則為男童「自己動的」，另她也坦承會用責罵方式管教，但「只有打過一次」。

檢警今下午前往醫院相驗後，認為外婆有明確殺人嫌疑，便直接在新光醫院將她上銬，並送往新北地檢偵辦。

(中時 )