國3沙鹿交流道防災滯洪池發揮極大功效。（陳淑娥攝）

交通部長林佳龍（左）1日視察國3沙鹿交流道交通改善及防災生態成果。（陳淑娥攝）

交通部長林佳龍1日視察國3沙鹿交流道交通改善及防災生態成果，高度肯定高公局的付出及推動國道樹島生態復育；高公局在短期部分，著重匝道處交通改善，以有效紓緩交通壅塞。林佳龍指出，交通部主動規畫大台中四通八達公路網，除國4豐潭段及國1連結74號快速路空中匝道外，目前也已展開國1后里到大雅拓寬規畫，讓用路人更便利。

林佳龍強調，他從市長任內推動台中都會區三環三線計畫，建構大台中高快速公路網，現階段在交通部進一步落實推動，更能實現國道中部路網完整化；並已核定啟動后里至大雅路段拓寬可行性研究，未來相關計畫完成後定能帶動中部地區經濟、工業之發展。

此外，林佳龍對高公局辦理公共建設工程，重視及導入景觀與生態永續深表贊同，於辦理防洪功能的滯洪池兼顧景觀與生態，並配合大肚山山林復育，以沙鹿交流區為起點做為示範樹島，未來將使國道景觀及大肚山復育耳目一新。

高公局長趙興華補充說，高速公路中部路段為南北疏運的大動脈，除肩負南北運輸需求，亦提供中部地區中短途旅次交通功能，尤其上、下午尖峰時段及連續假期，中部地區部分路段、時段常有壅塞情形，高公局為改善前述交通問題，經由短、中、長期交通改善作為，以提升高速公路疏運功能。

林佳龍指出，交通部主動規畫大台中四通八達公路網，除了國4豐潭段，還有國1連結74號快速道路空中匝道，新的進展是已展開規畫后里到大雅國1拓寬，未來不但是路網打通，上下交流道更便捷，他過去推動的，現在一一將落實。

在短期部分，著重於匝道處交通改善，包含豐原、后里、沙鹿、神岡及大雅交流道交通改善，有效紓緩交通壅塞；而在中期改善部分，則以新增國4豐潭段與大雅系統交流道，構築大台中地區高速公路網，並進一步著手評估國道1號后里至大雅路段拓寬可行性，除健全高速公路中部路網外，並提供台中都會區快速(Frist)、便捷(Rapid)、健全(Improvement)、快速轉換(Speedy Transform)的高速公路路網。

林佳龍高度肯定高公局對中部交通改善、沙鹿滯洪池防災生態付出，以及國道樹島生態復育推動，並期許高公局持續推動中部地區中長期交通路網改善推動，並期望打通大台灣中部地區交通任督二脈，提供民眾更好人本國道服務。

此外，高公局中區養護分局說明，為共同協助改善沙鹿地區淹水問題，特別於沙鹿交流道環道空間設置「沙鹿之心型滯洪池」，將上游集水區以空間換取時間遲滯洪峰188分鐘，避免大量洪流灌注市區，澈底解決淹水災害。

該滯洪池於設計時即納入綠色內涵四項指標，包括採用加勁生態工法、綠色材料、交流道整體景觀融合、雨水回收滴灌系統。完工後除有效協助解決沙鹿地區淹水問題外，並增添環道優雅景觀；此外，已陸續吸引各種鳥類、爬蟲類及昆蟲等在此棲息，隨著池區內植栽日益茂盛，已蛻去所有工程斧鑿之痕跡，渲染區域人文之發展，成就可資讚美之新氣象。

對於大肚山山林復育推動部分，高公局中區養護工程分局於今年度加入大肚山天然林復育行列，初步選定坐落於大肚山之沙鹿交流道北上出口綠地作為種植樹島示範區，盼小樹苗扮演母親的角色，種子隨風飄散自然繁衍，恢復大肚山以往生態豐富的原生林相。

(中時 )