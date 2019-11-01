韓國瑜受訪時，有媒體詢問賴清德說他是練武「奇」才，韓國瑜笑笑的說，尊重賴前院長說法，不曉得他有沒有療傷止痛，希望成功，因為很多基層民眾對他有很好印象，他實在沒必要跳下來講酸言酸語。對於明天藍綠都在台南同框，他表示完全尊重，說台南給民進黨26年執政，台南鄉親還拜託他水患治好，相信台南鄉親這次一定會睜大眼睛，不再被意識形態綁架，做出最聰明的選擇。

至於高雄議會衝突，韓國瑜期盼議員不分藍綠，審查預算時是明年要花的錢，希望了解民眾對議會對市府的需求，好好審查理性問政監督，是高雄市民之福。被問到學貸被酸一事，韓國瑜說，自己政策每一條所有綠軍都酸，政策買票就兩千多億，風力發電兩兆，廢核四、五千億丟水裡，前瞻八千八百億，民進黨兩套標準不幫年輕人思考，所思所想都是手上權力，不幫年輕人投資計畫，投資年輕人就是投資台灣未來，未來當選一定會解決學貸、出國交換生等，排除一切困難都會做到。

(中時 )