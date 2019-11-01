更生市集展售精美的陶藝製品。（李金生攝）

桃園監獄精緻實用的手拉坯壺，展現更生人的用心和手藝。（李金生攝）

更生市集琳瑯滿目的產品，看到不一樣的市場競爭力。（李金生攝）

遊客開心採購，讓更生市集充滿溫馨歡樂。（李金生攝）

更生市集今起連2天在縣定古蹟「清金門鎮總兵署」廣場舉辦。（李金生攝）

遊客在更生市集穿梭來去，後埔老街一隅熱鬧起來。（李金生攝）

走過30年的福建更生保護會，今（1）日起連2天在縣定古蹟「清金門鎮總兵署」廣場舉辦熱鬧的更生市集，期待用不一樣的慶生活動，帶給在人生旅途上曾經迷路的人，一個健康和充滿希望的未來。

在福建更生保護會董事長林邦樑，以及跨海來到的法務部常務次長張斗輝、最高檢察署檢察總長江惠民、臺灣高等檢察署檢察長王添盛、全國各檢察署檢察長、法務部矯正署主任秘書葉貞伶與各監所首長，以及矯正與更生志工伙伴150餘人共同揭幕下，這項很特別的展售會讓名列全台10大觀光小鎮的後埔老街，洋溢溫馨與人性的光輝。

由福建更生保護會與法務部矯正署共同辦理，集合全國各監所技訓作業產品的市集，展售廣受歡迎的金門監獄鼎金麵線、臺北監獄美味可口的辣味豆干及各式精美陶藝品、桃園監獄精緻實用的手拉坯壺和精美的陶藝製品、臺中監獄清爽宜人的清涼霜和受到歡迎的狀元糕、臺中女子監獄精緻討喜的巧克力提盒、彰化監獄傳統精製苦茶油、嘉義監獄的木雕、現代陶和香酥可口的杏仁瓦片及千層片、臺南監獄的蛋捲，以及屏東監獄享譽盛名的各式醬油、牛軋糖、宜蘭監獄風味獨特的瓦片酥、辣蔥酥和金棗酥、臺北看守所的鳳梨酥和藍染用品外，還有福建更生保護會長期輔導的更生人創業產品盆裁與蜂蜜等2個攤位。

蜂擁來到的當地民眾和遊客，將物美價廉的好東西搶購一空，讓「一監所一特色」的主力產品，展現它們的優質口碑和不一樣的市場競爭力。

兼董事長福建高分檢檢察長林邦樑表示，期待透過更生人市集的舉辦，讓社會各界接納、關懷更生人，只要多幫助一位更生人，社會就會增加一位有用的公民，也可扶助一個家庭獲得圓滿與重生。

(中時 )