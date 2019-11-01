內政部長徐國勇下午出席全國商業總會舉辦的第73屆商人節大會暨「金商獎」活動，徐國勇說，無商不成國，哪個國家沒有商人，沒有商人的國家生活一定不夠文明進步，可見商總跟企業家的重要性。

徐國勇說，商總每年都是內政部特優的績優團體，其實不論各行各業能夠得獎就代表品質是一流的，有跟著時代的進步，像他所喜歡吃的很多小吃今天看到都有得獎，像是砂鍋魚頭他都有網購，這表示商人真的與時俱進，大家能得到這個獎很不容易。

他表示，內政部一定會跟大家站在一起，以前說士農工商，商都是排在最後，但現在無商不成國，哪個國家沒有商人，沒有商人的國家生活一定不夠文明進步，可見商總跟企業家的重要性。

徐國勇說，內政部就是做好治安工作，包括警政、消防、移民都會把這些工作做好，把台灣社會環境做得更好，讓大家安居，能安居就能樂業，台灣經濟就能發展，事實上，不止安居，內政部有許多工作其實也跟樂業有關，像是很多光電產業，土地變更都要經過內政部，還有營建署，很多營造工程都跟不動產業有關係。

他指出，每個生意人都說要把人才留住，而留住人才跟把好的人才留在台灣，也跟內政部移署有關，移民署也會跟大家站在一起。此外，徐國勇也祝福各企業，在商人節的「生日」生日快樂、並恭喜所有得獎者。

(中時 )