國民黨總統候選人韓國瑜今1日上午到觀音區甘泉寺參香，受到大批熱情民眾歡迎。為立委參選人吳志揚拉抬選情，韓辦副執行長孫大千、前臺北縣長周錫瑋都到場陪同，韓國瑜致詞時有感而發說，很多沒來過台灣的外國人會想來台灣，來過之後會愛上台灣，離開了台灣還會懷念台灣，他認為，政治是一時的，這樣的「台灣價值」才是永遠的。

韓國瑜致詞時說，這趟「土地傾聽之旅」讓他很有感，他說，希望鄉親們冷靜思考，「3年多來臺灣人過得好嗎，未來的臺灣要何去何從」。人一生心血認真打拼，就是希望後代能代代活得更強壯、美好，若4年投一次總統縣市長里長，完了政治就跟我們沒關係？錯了，不要再認為投完票就沒事。

韓國瑜指出，「庶民經濟一蹋糊塗，大企業因中美貿易大戰惶惶不安，我們要跳脫過去政黨想法，好好思考臺灣何去何從」。

而話鋒一轉，韓也說，很多沒來過台灣的外國人聽聞到過台灣的人，說台灣的好，會想來台灣看看，來過台灣的會愛上台灣，之後離開台灣後就會懷念台灣。他認為，這才是他心中的「台灣價值」，應該要讓五湖四海、世界各地的朋友都愛上台灣。他坦言，「政治是一時的，這樣子的『台灣價值』才是永遠的」。他也說，這趟傾聽之旅，接觸到太多人，日子過得太苦、太窮。所以，「我們更要自立自強、天助人助」。

韓國瑜最後強調，要快速國際化，台灣不能被綁死，要大力投資年輕人，只有投資年輕人才是投資未來，政府必須大步開放，不能被困死，是臺灣未來重大挑戰。

網友紛紛表示，「庶民起義超越藍綠，唯一支持韓國瑜」、「臺灣人應覺醒，有安樂的生活才有主權，中華民國加油」、「民進黨肥滋滋，老百姓苦哈哈！」、「你也懂台灣價值!?」、「看來韓國瑜比柯文哲懂台灣價值」、「比蔡英文的空洞版本好多了」。

(中時電子報)