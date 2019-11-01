為落實台日飲食及文化交流，日本笠間市、水戶市及大洗町購買台灣香蕉提供轄內中小學生供作學校營養午餐的水果。駐日代表謝長廷與農糧署署長胡忠一等人1日還到笠間市立稻田小學與2年級約160名學童共進午餐，一同享用台灣「滷肉飯」及「秋冬香蕉」。

學生代表致詞時說，「聽老師說營養午餐要吃台灣香蕉，第一次知道有台灣這個國家，查了之後認識到這是一個距離日本很近的地方，卻有不同的天氣和農產品，有機會認識到台灣，也能增長對世界的視野，午餐又有機會吃到珍貴的台灣香蕉，更是覺得這次的機會真的很寶貴。」

日本笠間市稻田小學學童1日的營養午餐是台灣「滷肉飯」及「秋冬香蕉」，桌上還放著中華民國國旗。（黃菁菁攝)

學童們聽老師說今天的水果是價格昂貴且直接從台灣進口的台灣香蕉，所有人都領來吃，沒有人放棄不拿。新鮮的香蕉色澤漂亮，味道也香甜，許多學童都說第1次吃到這樣新鮮香甜的香蕉，對香蕉的印象也大有改觀，本來不是很喜歡吃香蕉的小朋友，經過這次也說以後想要父母再買台灣香蕉。

稻田小學1日的營養午餐除了香蕉外，主菜是台灣滷肉飯搭配紫菜蛋花湯。許多學童第1次吃到滷肉飯直呼好吃，還要添第2碗。

笠間市長山口伸樹利用議會午休時間趕來歡迎謝長廷與胡忠一一行並陪同吃營養午餐，他對台灣香蕉的獨特香味讚不絕口。胡忠一表示，「這次小朋友的反應很好，都吃光光！笠間市是著名的陶器產地，早年起就和台灣建立深厚意友誼，明年奧運期間，還將擔任台灣高爾夫球選手的訓練接待營地，為此在台灣設立了辦公室處理準備事宜，並將擴大推展笠間市周邊區域和台灣的雙邊觀光交流。」

日本笠間市稻田小學盛大歡迎駐日代表謝長廷與農糧署署長胡忠一。(黃菁菁攝)

「這次聽說台灣香蕉推展計畫，早早就舉手表明願意擔任接待窗口，並協助開放市場經銷管道，讓市民有機會買到台灣香蕉，也提供學校午餐讓台灣香蕉順利擺上學童的餐盤，可謂是台蕉重返日本果菜市場最大的幕後最大的推手。」

(中時電子報)