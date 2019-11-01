紙風車劇團作品《白蛇傳－許仙家的祕密》，讓大型花燈變成戲偶演員，許仙、法海、白蛇、青蛇都有放大版，視覺效果驚奇。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

紙風車劇團作品《白蛇傳－許仙家的祕密》，讓大型花燈變成戲偶演員，許仙、法海、白蛇、青蛇都有放大版，視覺效果驚奇。（紙風車劇團提供／李欣恬台北傳真）

走遍全台灣大小鄉鎮的紙風車劇團，今（1）日度過27歲生日，端出全新製作《白蛇傳－許仙家的祕密》，把台灣民間傳統文化、元宵節會出現的花燈搬上舞台，讓花燈變成演員，搬演充滿驚奇的創意白蛇傳，3公尺高的許仙和11公尺長的白蛇對戲，讓觀眾驚呼連連。

總編導李永豐透露，紙風車透過這部作品持續打磨團隊的可能性，「未來預計帶下鄉演出，可以想見觀眾看見這巨大花燈演員時的驚喜表情。」

紙風車在18年前就曾經演出花燈版的《白蛇傳》，18年後的《白蛇傳－許仙家的祕密》，故事描述白蛇和法海從小是幼稚園同學，在白蛇要成為天仙的時候，決定帶青蛇到凡間找救命恩人還願，卻遇見許仙，兩人結為夫妻，卻被法海從中作梗，人蛇大戰就此展開。

李永豐表示，故事運用了台灣的中元節、元宵節等文化，非常接地氣，「當年是一個具有實驗性的作品，18年後，不管是質感、創意和規格都有提升。除了全新的視覺效果，同時也結合嘻哈、古典音樂、龐克、動畫等元素，在網路資訊時代，我們要讓孩子看到新的東西，這都需要透過實作和不斷嘗試，才能跳脫出來。」

此外，製作團隊為了讓花燈在舞台上更顯眼，運用現代LED燈飾效果，提升亮度和彩度，讓戲偶有別於平常在花燈節會看到的花燈，內外都能發光，更加明亮。

值得一提的是，這回演出特別邀請15位黎明技術學院學生和5位新進培訓演員參與演出陣容，大夥兒不分晝夜地排練，想把最佳狀態呈現給觀眾，李永豐表示，「給年輕人舞台，讓大家有發揮的空間，進而展現自信心，一直是紙風車遵循的目標。」

李永豐表示，他自己沒特別注意到紙風車過生日，是在眾人提醒之下，才意識到紙風車已跑了27年那麼久，「但我們未來還會繼續下去做好戲，不會停止。」演出於11月1日至3日，在台北城市舞台登場。

(中時 )