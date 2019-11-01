草屯鎮長簡景賢帶頭捐發票，呼籲民眾一起加入。（張晉銘攝）

不少民眾特地來到現場捐出手中的發票。（張晉銘攝）

時序進入11月，為了幫助獨居老人度過寒冬，華山基金會於1日在草屯鎮公所中庭發起「111齊心助老募發票」活動，在鎮長簡景賢的帶領之下，鎮內的學校和行政機關皆積極響應，呼籲民眾「順手捐發票，救救孤老人」。

活動開場先由草屯鎮立幼兒園大象班的小朋友帶來精彩的舞蹈表演，隨後簡鎮長穿著皇帝裝，邀請由華山基金會人員所扮演的西遊記人物進場，並給予一道「募集發票、救助孤老」的聖旨。

活動中基金會也頒發感謝狀予草屯鎮公所、草屯鎮幼兒園、南開科大、旭光高中和台電南投區營業處等單位，感謝他們大力支持。

簡景賢指出，華山基金會從成立至今，一直都在關懷和照顧老人，鎮公所也帶頭發起捐助活動，各課人員紛紛捐出手中的發票，希望全民一起動起來，隨手捐助一張發票，相信可以幫助許多人，溫暖社會。

台電南投區營業處處長黃美蓮說，草屯是一個非常具有愛心和溫暖的地方，台電公司除了負責穩定供電以外，也樂於投入社會公益活動，每年皆有參加捐助年菜的活動，南投區這次總共募集1千多張，希望大家一起共襄盛舉。

華山基金會草屯站長賴世佳說，特別選在11月1日，是因為天氣逐漸轉涼，華山基金會希望幫助長輩安度寒冬，未來還會舉辦一系列送暖活動，其中發票部分，目前在南投縣內廣設捐助點，像是商店、學校和公家機關等，民眾很容易就能發現。

草屯鎮立幼兒園大象班為活動開場。（張晉銘攝）

(中時 )