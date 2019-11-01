沈月舉手投足都很有邱淑貞的影子。（圖／翻攝自yuetyuetxx IG）

51歲性感女神邱淑貞和時裝品牌創辦人沈嘉偉結婚20年，兩人育有3位寶貝女兒沈月、沈日、沈晨，其中20歲的沈月眉宇之間越來越有邱淑貞當年美艷神韻，今年2月她復出玩IG，並頻頻參加許多時尚活動，讓人好奇沈月下步是否將承母親衣缽出道，但日前她接受專訪，透露自己的志向其實是「職業編劇」，似乎沒打算當藝人。

沈月2年多前因神似母親邱淑貞的外型曝光，引發話題，或許是擔心私生活受影響，沈月2017年5月後便沒更新IG動態，今年2月才忽然貼出參加時裝周照片，近期也有不少活動紀錄，她天仙般的美貌與氣質，被媒體封為女神接班人，但她最近跟李連杰愛女雙雙登上「巴黎名媛舞會」官方微博，表明了自己未來計畫。

「巴黎名媛舞會」官方微博說，沈月從小的夢想是當公主，如今積極參與慈善工作，是UNICEF形象大使，沈月將奧黛麗赫本視為偶像，願望卻不是當演員，透露：「目前，沈月立志成為一名職業編劇」，對此網友回應說：「我的小公主」、「好漂亮」、「沈月確實好看，邱淑貞基因太好了」、「做什麼都好」。

(中時電子報)