元謙建設總經理林憲廷擁有超過30年的房地產經驗，推出「NEW漾新˙別墅」豪氣的說，有人以為800多萬別墅是廣告戶，「我們就是有一排都是868萬的透天別墅，先來就先選了！」（盧金足攝）

元謙建設總經理林憲廷（左）、建築師許榮江表示，「NEW漾新˙別墅」 戶戶都有一片至少10坪以上的大院落，除了停車空間，還有足夠的庭園讓住戶享受更大的戶外空間。（盧金足攝）

房地產市場除了社區大樓，有天有地的透天別墅還是在房市一枝獨秀，獲很多購屋者青睞，與台中市蛋白區1坪早就站上2、30萬元相較，元謙建設在沙鹿區新推出的建案「NEW漾新˙別墅」，豪宅級的透天別墅，換算下來1坪只有17、8萬元，還能擁有占地寬廣前院，方便停放多部車，成為海線熱銷建案。

看好台中市海線發展，品牌建商紛紛插旗推案，吸引自住、置產客目光，銷售創造佳績，元謙建設新推出建案「NEW漾新˙別墅」，主打「868萬起買5大房」，獨立產權，且不用負擔管理費，受到區域客、精科、中科、台中工業區、關連工業區客戶購屋選擇建案。

元謙建設總經理林憲廷表示，土地越來越珍貴，好的別墅，除了頂天立地之外，應該給客戶更多夢想，「NEW漾新˙別墅」，自己投身建築業30多年，以多年經驗蓋出理想中又實用的房子，價位更親民。

沙鹿區中山路商圈沿線，周遭興建的土地已不多，「NEW漾新˙別墅」建築師許榮江表示，產品規畫過程要求嚴謹，因基地接面對馬路，採光佳，而且考量台灣人口老化上升，別墅建案依需求配備電梯，方便客戶居住。

林憲廷說，有電梯的房子，對家裡有老人家很便利，以前大都以一樓為孝親房，但一樓孝親房的同個空間，大都還規畫廚房、客廳及餐廳，有時候甚至沒有採光，若配備電梯，長輩住在樓上，搭電梯上樓到神明廳拜拜也很方便，因應銀髮族社會來臨，設有電梯的別墅產品，實用又體貼。

該建案另一個特色就是以台中的交通來看，都市發展已縮短台中的生活圈，林憲廷以大樓建案來說，台中蛋白區早就1坪站上2、30萬，以將近49坪來算，1坪大概在17、8萬，而且是個獨立20多坪的地坪，加上戶戶都有一片至少10坪以上大院落，除停車空間，有足夠的庭園讓住戶種植花卉，頂樓空中花園，更讓住公寓的人妒嫉又羨慕。

「有的以全家才3個人，為何要住5間房？」林憲廷表示，生活多一點空間，可以多一間更衣室、多一間書房、多一間佛堂、多一間育樂室，生活品質提升，「也是我們當時去做這個商品考慮的重點」。

建築師許榮江指出，「NEW漾新˙別墅」基地由台灣大道主要幹道快速開到沙鹿中山路商圈，800多萬的房價可以坐擁有天有地的房子，連主臥房都可有獨立的更衣室，基本上就是豪宅的概念，卻只要花800多萬元代價。

林憲廷說，超過30年的房地產經驗，有人以為800多萬別墅是廣告戶，他強調「我們就是有一排都是868萬的透天別墅，先來就先選了！」中科或精密園區的科技人，希望下班後遠離塵囂，輕鬆跨步西台中，就能不受水泥叢林的擁擠打擾。

台中市府近年來推動海線雙港副都心，台中市府近年的施政重心區域，受惠豐厚政策、建設利多帶動，機能發展持續看俏，區域能見度已比往年躍升許多，房市推案、買氣熱度更有顯著增加，瞄準海線首購剛性族群，以低總價讓利行情，銷售紅不讓。

(中時 )