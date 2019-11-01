台北地方法院10月30日判太陽花學運事件台北市警局應賠償受傷的抗議民眾111萬元，雲林縣警察局長顏旺盛1日在縣議會答詢表示，警局可能不會敗訴定讞；縣議員林深提醒他「話不要講得那麼滿」。

縣議員林深質詢警察局長顏旺盛，關於台北地方法院判決台北市警局應賠償太陽花學運參與者一百多萬元的看法。

顏旺盛表示，警察遇到集會遊行或陳抗必須依法行政，不會濫權，假設這個案子形成國賠，將會造成退避效應，碰到案子不敢依法行政，這不是好事。內政部、警政署、各警察局都持相同意見上訴到底，捍衛警察的執法權。

林深質詢說，本案子有很多學生、民眾、警察受傷，若國賠案成立，可能會追究警員理賠。

顏旺盛回答，「假設這個案子最後沒有辦法定讞，國賠的金額不會到員警身上。」林深提醒顏，「你不是台北市警察局長，話不要講那麼滿。」

林深指出，民國99年六輕爆炸時，麥寮鄉發動鄉民圍廠抗爭，每個分局分配顧一條馬路，當時北港分局長林依仰雖然是麥寮鄉子弟，為執行上級交代的命令，警方與民眾發生衝突，不只他被罵翻，連父親在村落也被幹譙，替他們很抱不平。

(中時 )