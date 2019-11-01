埔里分局偵查隊長傅堃旗期許大家共同努力，守護社會治安。（埔里分局提供／張晉銘南投傳真）

內政部警政署於31日，配合中華民國警察之友總會舉行「108年國家警光獎」頒獎典禮，分別頒發獎座與獎金給82位得獎者，來自埔里分局的偵查隊長傅堃旗，因偵破大麻毒品工廠，經推薦與甄選後，獲得查緝毒品類個人組優等，成為南投警界之光。

警政署表示，國家警光獎作為表揚績優警察人員，激勵警察同仁士氣，本次全國各警察機關共薦報53個團體及145位個人績優等事蹟，最後甄選出30個團體及52位個人績優警察人員，其中埔里分局偵查隊隊長傅堃旗，於2018年8月間，帶隊偵破轄內大麻毒品工廠案，經由警察局推薦甄選後，獲得查緝毒品類個人組優等的殊榮。

傅堃旗說，打擊犯罪只是盡到警務人員的本分，該獎項是個人組，但是要破案還是必須透過團隊合作，所以這個榮耀是屬於整個團隊的，也非常感謝各級長官的支持和所有隊員的協助。

傅堃旗還說，當初偵辦此案整整花了3個月，因此除了認真努力以外，還要有相當的耐心，期許大家共同努力，守護社會治安。

(中時 )