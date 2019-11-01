吳克群日前推出樂壇創舉「你說我聽著呢」社會影音小說，第一集〈後勁〉邀請王牌投手王建民深訪，影片上線後感動無數觀眾，短短一週累積超過百萬人次觀看，4日將推出〈後勁〉正式版MV，由知名導演胡瑞財操刀拍攝，邀請身障跑者簡子祥，同時也是鐵人三項的選手，在MV中用堅毅的眼神，帶領群眾跑進球場後，畫面令人感動，而王建民、吳克群、少棒選手與身障跑者的畫面，彷彿互相呼應一般，一起為每一個在夢想上努力的人們守候、打氣。

〈後勁〉正式版MV中，王牌投手王建民、吳克群、少棒選手與身障跑者的畫面，彷彿為每一個在夢想上努力的人們守候、打氣。（何樂音樂提供）

〈後勁〉正式版MV由知名導演胡瑞財操刀拍攝，與吳克群共同發想充滿熱血與感動的故事。（何樂音樂提供）

拍攝當天，吳克群和這13位參與者深入訪談，討論在一路上遭遇了困難、是什麼原因讓他們堅持到今天，以及最重要的「你的後勁是什麼？」最後也精心剪輯成影片，要把正能量分享給更多觀眾。

團隊為了呈現最好畫面，大夥爆肝熬夜戰鬥，MV從清晨四點就開拍，最後直到隔天深夜才終於收工，長達20多個小時的馬拉松式拍攝、其中還包含大量的跑步鏡頭，讓 MV 劇組都直呼「累慘了！」。而吳克群近來為宣傳、拍攝兩頭燒，也不斷當空中飛人往返不同城市工作，依舊親力親為聯繫事項、週週與同事開會激盪創意，苦笑說「大家要這樣苦苦相逼！好！我們就一起爆肝吧！」。

(中時 )