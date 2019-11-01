不捨得讓媽媽喝沒味道的咖啡，新民高中機械科三年級學生林又頡靈機一動，決定研發一款「可調溫度的咖啡杯」，歷經半年多嘗試、期間還失敗2次，成功製作出成品，日前參加第19屆英國倫敦國際發明展，與世界約百支隊伍較勁，一舉奪下金牌。
拿起自行研發製作的「可調溫度咖啡杯」，林又頡說，上方是具有保溫效果的不銹鋼杯，下方則有LED螢幕可顯示溫度、內部裝置致冷晶片及風扇，可在按鈕上設定所需溫度，杯子就會自行以冷卻或加溫方式達到需求。
提到研發構想，林又頡笑說，因媽媽喜歡喝咖啡，每天早上約7點多都會到超商幫媽媽買杯咖啡，但常常等到她起床、梳洗後，冰咖啡內的冰塊已融化、咖啡味道也變淡，而市售杯子多只具保冷或保溫效果，這款可調溫杯則能隨喜好加熱或冷卻，讓媽媽想喝冰的、熱的都沒問題。
研究過程中也曾遭遇挫折，林又頡表示，美製作1個調溫杯要花費1至3個月，前面2次都失敗，其中1次嘗試煮泡麵，但溫度加溫只能達80度，最後只能把「硬泡麵」吞下肚，所幸獲得東海大學老師陳澤雄協助，終於順利完成。
拿著研發成品到英國參賽，與來自世界15國、約百支隊伍一較高下，奪下金牌。林又頡說，參賽過程面對評審以英文詢問作品的功能、原理等，深深慶幸自己在新民求學期間常接觸外師，能不緊張的與外國人互動、完整表達理念，獲得好成績。
(中時 )
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