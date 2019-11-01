網路上流傳一份民眾黨新北市三重區立委參選人李旻蔚和民進黨總統參選人蔡英文合照文宣，引發外界議論，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲1日表示，事先他知道也沒意見，「我又沒有選」，人活在世界上，每個人有人情世故，柯還強調，像他支持北市議員高嘉瑜，但高一定也會說支持蔡總統。

網路上流傳李旻蔚和蔡總統合體的文宣，內容寫著「三重優先台灣要贏，挺小英顧台灣。」李是民眾黨立委參選人，卻和蔡總統合體，甚至文宣上沒有任何民眾黨字眼，引發外界討論。

李旻蔚在臉書發文說明，民眾黨沒有推派總統參選人，民眾黨的價值是多元的，她在台灣、在三重長大，絕不是為了反對而反對，對於2020，應該要團結所有支持「台灣」的人，所以支持蔡總統連任。

對此，柯文哲今在議會接受市政總質詢時，議員許家蓓提出質疑，柯回應，李鈱蔚事先有問過他，人活在世界上，每個人有人情世故，「高嘉瑜我也支持她，但高也支持蔡，我又沒有選，兩個總統候選人，事先知道我也沒意見，沒有黨紀問題，沒有做黨的決議。」

(中時 )