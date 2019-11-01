很少明星像她這樣，成名時如此光彩、死時如此低調。今年1月初韓國瑜接掌的高雄市政府，將她列為追憶名人首選，並訂「鳳飛飛」日。但鳳飛飛不只晚年低調，大明星時私下也幾乎沒明星架式，說淡出就淡出，雖然她有數以萬計的歌迷，死時身邊卻只有三個人。

一位鳳飛飛生前很好友曾說，他們都叫鳳飛飛「阿鸞」，這位好友長期住在美國，鳳飛飛當紅時偶爾會到美國探望他們，當地僑界知道鳳飛飛就住他們家時，不少人都衝去看，但在他家看了半天都看不到鳳飛飛，他指指裡面說：「抱我孩子的就是啊！」，原來僑界朋友以為那是他請來帶小孩的褓姆，沒想到竟是娛樂界天后級人物。

「她就是這麼低調」，這位鳳飛飛的好友常說這故事，因為私下的鳳飛飛和她真名「阿鸞」一樣，非常的樸實又低調，一到朋友家就做家事抱小孩，素顏加上居家服，身上完全看不出「帽子皇后」的巨星架式，非常不喜歡麻煩人，不願親友替她耽心，永遠把最好一面留給大家，苦就自己默默承受。

1993年金馬30時鳳飛飛特別回台灣參加，和也曾是紅極一時的姚蘇蓉同台，成為熱門焦點。(旺旺中時資料畫面)

精彩高清之我愛彩虹鳳飛飛[第一集]

年輕時的鳳飛飛雖然紅但辛苦，婚後離鄉背井初期是寂寞，直到有了小孩後人生開始豐富，孩子比較大時，又想到最愛的歌唱，才暫時回到告別已久歌壇，出了唱片也辦了演唱會，之後又消失了。當大家以為她又再度以家為重淡出，沒想到再傳的消息竟是因病過世，消息還瞞了41天，連親哥和媽媽都是後來才知到。

鳳飛飛最風光的日子，應該就是在中視時主持的「一道彩虹」，那位每天頂著各式華麗帽子出場的帽子歌后，節目中除了最拿手的唱歌，「一道彩虹」還讓人看她原來也有搞笑的一面，和張飛、倪敏然的「音樂教室」單元是絕配更是精典。

帽子歌后鳳飛飛，就像自己的歌詞唱的，悄悄離去。重病過世前她怕親友、歌迷傷心，所以在臨終時，身邊只有兒子和助理，她非常堅強地交代後事，告別式在香港舉行時，親友不到20人，沒有遺照，棺木也沒有放鳳飛飛最愛的帽子，一代巨星這樣低調悄悄地離開，鳳迷們卻一直沒散，每年仍都幫她辦紀念會。

鳳飛飛和兒子小時候難得一見的畫面。(旺旺中時資料畫面)

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自今10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

中視「一首彩虹」造就了鳳飛飛最高峰的演藝人生。(旺旺中時資料畫面)

鳳飛飛小檔案：

生日：1953年8月20日-2012年1月3日逝，享年58

本名：林秋鸞

出生地：桃園縣大溪

重要經歷：《掌聲響起》是代表作品，於1982年和1983年蟬聯獲得金鐘獎「最佳女歌星獎」，人稱「帽子歌后」、「勞工天使」，2012年1月3日因肺癌於香港逝世，長眠於桃園大溪鎮佛光山寶塔寺，享年58歲。逝世隔年，鳳飛飛獲追頒2013年第24屆金曲獎及第48屆金鐘獎「特別貢獻獎」。

家庭：與先生趙宏琦育一子趙宏琦。

一代彩虹檔案：

1978-1980於中視播出，林鴻明等製作、鳳飛飛主持，在豪華酒店現場錄影，中視大樂隊現場演奏，其中彩虹合唱團，造就張菲、倪敏然、梁二等搭檔，當年紅極一時。每周日晚8-9點播出。超過200集，

1984飛上彩虹中視播出，林鴻明製作、鳳飛飛主持，每周六晚8點播出。

(中時電子報)