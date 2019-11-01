嫌犯仿冒國外知名銀飾品牌的標誌，自創毒咖啡包的外包裝。(林郁平攝)

刑事局偵查第三大隊今年6月獲報，指39歲方姓男子在北部地區大量製造毒品咖啡包等新興毒品，即報請基隆地檢署檢察官蕭擁溱指揮偵辦，經前往搜索其製毒工廠，查獲一粒眠等大量毒品，將方姓兄弟檔等4嫌逮捕送辦。

警方調查，方嫌經常往返於桃園、宜蘭，與王姓毒品人口往來密切，研判可能涉嫌製造毒咖啡包，在掌握相關嫌犯住處及位在桃園偏僻處的製毒工廠後，專案小組執行搜索，起獲一粒眠約1萬顆、K他命數包、可可粉24罐、電子磅秤20臺、毒品粉碎機1臺、分裝袋1批、毒品封口機1臺、電腦智能分裝機5臺、咖啡包分裝袋30萬包、訊號阻斷器1具。

警方發現，方嫌除購買製毒原料及機具，還仿冒國外知名銀飾品牌的標誌，自行設計毒咖啡包的外包裝，以取代之前流行的惡魔系列咖啡包。且該毒咖啡包分裝廠機具一應俱全，從調料、攪拌、分裝，只需一個人就可以全程製作，且製造成本低廉，在現場查扣到少見的電腦智能分裝機，加上空的毒咖啡包裝袋多達30萬包，研判目前流入市面的該款毒咖啡包，都來自方嫌的製毒工廠，刻循線擴大偵辦中。

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(中時 )