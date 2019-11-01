舒子晨（Nikita）推出首張EP《RED ANGEL》，昨晚萬聖節首度在OMNI TAIPEI公開演出，回想萬聖節過去經驗，舒子晨說6年前大學剛畢業時，與朋友們約在夜店瘋狂慶祝，還特地找朋友作特殊化妝，扮成當年最火紅的「安娜貝爾」，但效果太逼真，路邊攔車不僅沒有計程車司機願意停下來載她，在風中足足站了半小時，最後遲到。

舒子晨回憶6年前萬聖節化身「安娜貝爾」結果沒人理，只好坐路邊嚇人。（宇朕娛樂提供）

她笑說，那時走在人行道上，行人也自動繞開她保持距離，弄得她乾脆就地坐下安靜演出「安娜貝爾洋娃娃」，有人經過立刻跳起來張牙舞爪，成功嚇壞不少人，她得意的說：「這應該是我最難忘的萬聖節了，雖然全世界都不想理我，印象超深刻，但也很好笑啊，而且玩得超開心的！」

舒子晨昨晚在OMNI TAIPEI演出。（宇朕娛樂提供）

舒子晨昨晚熱力唱跳嗨翻OMNI TAIPEI。（宇朕娛樂提供）

過去半工半讀時期，舒子晨也擔任過舞者，也讓她對於現場演出不怯場，這次領6位舞者老師演出，她說：「過去是打工的自己，但這次是『作為歌手的舒子晨Nikita』到這裡受邀演出，覺得有種『我出運了』的感覺。」，勁歌熱舞也讓全場嗨到爆。

11月3日將在台中中友百貨舉辦首場簽唱會，她坦言有點緊張，忍不住要號召歌迷們：「拜託大家都到現場，我想簽到手很酸」，11月10日舒子晨Nikita也將在台北的西門町聯合醫院廣場舉辦《RED ANGEL》簽唱會。

(中時 )