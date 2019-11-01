時常在臉書針貶蔡政府，對時事發表評論的自由作家洛杉基13日晚上宣告臉書帳號被封殺。他當時在部落格發文表示，他的臉書帳號已經被「毫無預警地永久刪除封殺了！！!」認為最近他的臉書發文，可能已經對總統蔡英文選情造成影響。如今洛杉基在美國重新開另一帳號，另起爐灶，又開始發文針貶蔡政府。

被FB關過好幾次黑牢的時事評論員「王大師」昨日發文說，「早上說過，有些藍營粉專會被關，有些不會；有些會被關一個月；有些關了一天後會神秘復原。濕兒屬於被關四次，每次期間達一個月的那種。代表我離權力核心很遠。」

「王大師」說，但有一種最慘，就是直接把帳戶刪掉，讓你永遠無法投胎的那種，這類就是洛杉基。最後被逼的無路可走，只好在美國重新開另一帳號，另起爐灶。

他貼上洛杉基新FB連結，邀大家有空可去那按個讚，多一個「照顧」蔡政府的管道。因為這類人，恐怕越來越少，畢竟(唐鳳)姊真的很忙，她一直提醒大家「返校」從未離開寶島過。

(中時電子報)