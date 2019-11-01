李安在花蓮欣賞自導之全台唯一最高映演規格電影《雙子殺手》（花蓮新天堂樂園威秀影城提供／王志偉花蓮傳真）

國際知名導演李安31日重返第二故鄉花蓮，並現身花蓮新天堂樂園威秀影城。李安表示，最近忙著《雙子殺手》全球宣傳行程，得知全台最高規格映演版本的雙子殺手在花蓮新天堂樂園威秀影城後，便臨時決定在台灣多留兩天。

此行與弟弟李崗低調返花，除了來看花蓮擁有全台最先進影城的新樣貌外，也透過舊地重遊，沈澱這陣子為新片宣傳奔波忙碌的心情，並一起欣賞IMAX 3D 60幀電影《雙子殺手》。

從《比利林恩的中場戰事》到如今的《雙子殺手》，李安一直致力於高幀率拍攝技術引領電影革命，但高幀電影需要搭配更先進的放映設備來支援映演，2016年《比利林恩》上映時，全球只有5家戲院能支援3D 120幀放映，而這次的《雙子殺手》全球已有上百家戲院可支援3D 120幀放映、數千家戲院支援3D 60幀放映，李安感謝IMAX、Dolby、Cinity等影院設備系統領導品牌，對高幀率放映推廣的努力。

李安表示，花蓮有他美好童年的回憶，直到唸完小學四年級因父親調任台南二中校長，舉家搬到台南陌生環境，加上初中聯考的生學壓力，日子就不再無憂無慮了。

李安和弟弟李崗並特地拜訪兒時好友，並探訪當年唸過的德蕾幼稚園、花師附小（今東華附小）等地，也到花蓮洄瀾灣糖朝餐廳用餐，除對花蓮特有櫻桃鴨之宮廷片鴨讚不絕口外，特別對糖朝原木桶豆花留下深刻印象，直呼：「好綿密的口感」，並與弟弟李崗在原木桶上簽下自己的大名。

(中時 )