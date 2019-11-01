太空人強投寇爾（Gerrit Cole）1日在推特上公開向休士頓球迷的告別信，第7戰寇爾在場邊熱身卻沒有機會上場，眼睜睜看國民逆轉氣勢奪下冠軍，賽後寇爾明顯去意已決，他將投入自由市場，無疑成為最大咖、人人想搶的球員。

世界大賽第7戰，國民擊敗太空人奪下隊史首冠，比賽後半段寇爾在牛棚練投，不過總教練辛屈（A.J. Hinch）將「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）換下場後，卻沒有押上寇爾，最後被敲逆轉2分炮，太空人因此氣勢遭逆轉落敗。賽後寇爾不願受訪，最後才脫下球隊帽子，帶上經紀公司波拉斯團隊的帽子，強調「我不是太空人的員工，現在只代表我發言。」

寇爾去意已決，雖然帶著遺憾離開，不過對於休士頓球迷仍充滿感激，他在告別信中寫道，「昨晚對我們來說很艱難，今天的傷感情緒也沒有變得更輕鬆，在我加入太空人之前，對休士頓一無所知，不過僅僅2年間，我感受到家的感覺。」

寇爾感謝球迷的友善歡迎，讓他在太空人感受溫暖，也在這認識了能相交一輩子的朋友，並強調，「這是偉大的球季，有太多值得驕傲的事。」寇爾以自責分率2.50、326次三振成為賽揚獎最熱門候選人，投出生涯年後，年僅29歲的寇爾將要成為自由球員，被美媒看好會創下投手最大合約及最高平均年薪紀錄。

寇爾隸屬於大聯盟最厲害的經紀人波拉斯旗下，《紐約郵報》透露曾錯失延攬寇爾的洋基有意網羅，這次將全力搶人，而寇爾也有可能選擇家鄉加州的球隊，道奇和天使有機會成為選擇之一。

(中時電子報)