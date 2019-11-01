陸軍口徑最大重型狙擊槍實彈射擊向來不輕易曝光。陸軍特種作戰指揮部駐地輕兵器精訓班隊，近日就在嘉義崎頂靶場，讓各單位狙擊射手實施M107A1重型狙擊槍體驗射擊。

為使學員能對此項武器有正確且深入的瞭解，特指部特別委由狙擊連資深士官擔任授課教官，針對槍枝特性、彈藥、用途等內容實施授課。期間，教官除了針對學員所提出的問題，做出詳細解答外，也在射擊過程中，協助學員調整到正確的射擊姿勢、建立良好的射擊觀念，希望藉此次體驗，引發學員對於射擊的興趣，更能藉此挑選出有發展潛力的射手。

M107A1狙擊槍大多使用於反物資射擊，可以重擊敵軍一般及裝甲車輛。(特指部提供)

陸軍航特部特戰訓練中心在2012年12月，獲得美方同意接收M107A1重型長程狙擊槍，同時搭配LMT輕型狙擊槍，提高特戰部隊戰力。

M107A1是美國Barrett槍廠在2011年改良的最新款式，前身是M82狙擊槍，有效射程可達近2公里，特性是能加裝消音器，有滅音大砲之稱，是當今世界上最新，性能最先進的狙擊槍之一。

在課程最後，由狙擊連各靶位助教，實施M107A1狙擊槍射擊示範，各靶位均一發命中目標，展現出狙擊連「彈無虛發，精準射擊」的堅實戰力。

M107A1狙擊槍小檔案

口徑：12.7公厘

槍全長：144.28公分

重量：12.95公斤

有效射程：1829公尺

最大射程：8046公尺

射擊模式：半自動

製造商：美國Ronnie Barrett公司

(中時電子報)