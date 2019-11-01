支持在地農業，台中農特產興大商店買得到。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府農業局為拓展台中優質農特產品行銷通路，輔導霧峰區農會與中興大學實習商店合作，即日起在興大實習商店銷售清水米棒、和平梨山茶、霧峰酒粕香米捲等農特產品；1日推出買一送一活動，明天還有當季水果現切試吃及水果盒特賣，歡迎支持在地農產。

農業局表示，興大實習商店今天舉辦台中優質農產特賣會，推出指定農產品限量買一送一活動，包括豐原、東勢與石岡生產的青皮柑、霧峰農會的黑翅鳶米及小番茄、龍井農會的「優豆賞膠原玉露」、大甲農會的「芋鄉米粉」等。明天則由霧峰農會提供當季新鮮水果現切試吃，並安排水果盒特賣，歡迎民眾共襄盛舉。

農業局指出，即日起清水農會的清水米棒、沙鹿農會的黃金活力餐包、和平農會的梨山茶、大安農會的安農香腸及霧峰農會的酒粕香米捲等多樣特色農產品，皆可於興大實習商店內買得到，詳情請洽中興大學實習商店查詢 04-22840706。

(中時 )