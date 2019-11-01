台北市政府地政局今日舉辦2020年公告土地現值及地價作業公開說明會，地政局地價科長潘依茹表示，從去年10月到今年9月，地價指數累計漲幅約0.32％，12個行政區以南港區漲幅最大，達到2.16％，主因是南港車站周邊土地使用強度提升，加上公共設施完工。

北市地政局統計，北市12個行政區內除士林區、文山區及北投區呈現下跌，中正區持平外，其餘8個行政區地價皆上揚，南港區居冠，其次為大同區為1.75％、萬華區1.34％，南港區因受到南港車站、經貿園區等提升，使得地價累計上漲2.16％。

依地政局調查資料數據，北市各行政區的地價，在2018年9月至2019年8月期間，交易熱度以中山區最高，買賣登記件數為3507件；其次為內湖區3372件，而大安區也有2486件；南港區則僅有1034件，為全台北市12行政區最少。

潘依茹表示，總計全市41萬多筆土地的地價，將會加緊速度編製公告土地現值表及公告地價表，在2020年1月1日進行公告，在2020年1月2日至1月31日，受理土地所有權人辦理申報地價，作為往後2年課徵地價稅的依據。

(中時 )