北市中山警分局巡官陳韋如，最近被《警光新聞雲》選為11月的月曆明星。（取自警光新聞雲臉書）

北市中山警分局巡官陳韋如，最近被《警光新聞雲》選為11月的月曆明星。（取自警光新聞雲臉書）

有「警界舒琪」之稱的北市中山警分局巡官陳韋如，最近被《警光新聞雲》選為11月的月曆明星，畢業於台灣科技大學材料與工程學系的她，出身警察家庭，她的父親目前是仍在警界服務，陳韋如在大二時曾參加凱渥夢幻之星選拔進入了模特兒行業，後來投身警界，一直是警界的亮點。

陳韋如在接受警光新聞雲訪問時說，警察與模特兒工作性質不同，但她覺得當警察跟當模特兒一樣需要演戲，一個是上伸展台以後需要收起緊張擺出自信的表情，另一個則是收起微笑擺出嚴肅的態度。所以參加2016年警察特考，還拿下榜首。

陳韋如表示，父親是刑警，所以覺得自己蠻有正義感，而母親小時候也教育她跟弟弟要保有同理心，遇到不公平的事情會想挺身而出，看見需要幫助的人也會想幫忙，這也是她想當警察的主要原因。

她說，如果有人問她為什麼要當警察，「我覺得我喜歡做一些別人認為女生比較做不到的工作，就努力去完成它，不要讓別人覺得女生是個柔弱的個體。」

此外，由於陳韋如擁有模特兒的身材，也成為警界對外宣傳重要的人物，加上她有豐厚性感的雙唇和勾人的眼神，貌似藝人舒淇，所以一直有著「警界舒淇」的稱號。

(中時 )