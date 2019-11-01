預期今年底完成談判的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）可能生變。印度媒體報導，一旦印度和中國在RCEP談判中無法讓步，RCEP恐無法如期推動。

印度官員透露，RCEP草約的25個章節大部分都已完成談判，其餘的部分希望能在4日結束談判，印度對中國廉價商品輸入印度提供保護措施等分歧，正在「縮小差距」。

雖然印度總理莫迪領導的政府希望透過加入RCEP，讓印度藉此吸引更多外國投資，且加入全球高階產品的供應鍊，有助刺激印度正陷入低谷的經濟；但產官學界有人擔心一旦印度加入RCEP，中國廉價商品就會傾銷印度，打擊印度本土產業。

印度時報（Times of India）和印度斯坦時報（Hindustan Times）等媒體報導，印度談判時提出RCEP應設有機制，一旦出現RCEP成員國產品傾銷問題就可自動啟動保護措施，且覆蓋的產品範圍和產地應該透明等建議。由於印度的關切主要是中國，因此日本正說服中國在降低印度產品進口關稅等方面讓步。

報導指出，如果印度和中國在RCEP的談判無法讓步，這個涵蓋全球人口近一半、占全球國內生產毛額（GDP）1/3的自由貿易區建立時程，仍可能生變。

東協系列峰會、東協加六（中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭與印度）相關會議及RCEP部長級會議今天起到4日在曼谷召開，參與RCEP的東協10國及中國、印度等其他6國都希望，RCEP部長級會議可儘快解決一些分歧，讓RCEP能如期推動。

不過印度外交部次長辛赫（Vijay Thakur Singh）昨天向印度媒體表示，RCEP一些關鍵問題仍然未能解決。

辛赫指出，參與RCEP的各國正在努力解決這些問題，以提供一個公平、透明的貿易環境，這對印度的經濟和人民生活非常重要。各國必須以令人滿意的方式解決關鍵問題，印度正繼續致力於尋找解決問題的方法。

(中央社)