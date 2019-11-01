總統蔡英文今日赴花蓮視察蘇花公路改善工程進度，她表示，目前蘇花改工程進度已經完成了92.8%，對明年1月5日的通車時程很有信心，期盼在明年春節前，蘇花改通車讓東部民眾回家的路可以更安全。

蔡英文指出，這段時間以來，在花蓮、台東，有很多東部民眾都很關心蘇花改工程，幾乎是緊盯著這項工程，希望這項工程能夠如期完成，是大家共同的心願。稍早她也詢問交通部黃次長與公路總局陳局長，是否可以如預定時間通車，答案是滿堅定的，而她在聽取簡報之後，覺得這個堅定是有理由的。

目前蘇花改工程進度已經完成了92.8%，不僅列出後續要做的事情，時程也都安排好了，大家對明年1月5日的通車時程很有信心。蔡英文宣示，在明年春節前，一定能給東部民眾好消息，也就是蘇花改通車，讓大家回家的路可以更安全，也縮短回家的時間。

長久以來，台灣最大的挑戰就是改善東部的交通，而在改善東部交通方面，蘇花改是一個非常關鍵的工程，所有工程團隊的參與，是一輩子驕傲的記憶，更是台灣人共同的記憶。蘇花改後續的幾個工程，可行性評估已完成，計畫已經送到行政院。交通部近來做事情非常快，她也非常期待這個計畫早日核定後，公路總局可以全力來做，克服環評及困難，完成工程規畫。

(工商 )