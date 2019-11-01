南加州連兩天面臨助長野火的強勁聖安娜（Santa Ana）焚風，今天當地再度傳出火勢，不但摧毀房屋，居民也被迫撤離，導致數千名居民流離失所。

焚風引發好幾起野火，在破曉幾小時前，聖伯納地諾國家森林（San Bernardino National Forest）崎嶇的山坡上竄出破壞性最強的野火，火勢一路從山上向下蔓延到聖伯納地諾（San Bernardino）的北端。

這場所謂的山坡野火（Hillside fire）迅速吞噬超過80公頃的乾燥灌木叢，在消防員控制火勢進一步蔓延之前，造成至少6棟民宅摧毀或損壞。

截至下午為止，消防人員已在約50%的火勢外圍建立起防線。目前沒有產生任何傷亡，但將近500戶家庭的撤離令還未撤回，近1300名居民仍無法返回家園。

失火原因仍在調查中，聖伯納地諾消防局推文表示，火勢最先竄出的起火點並沒有任何電纜通過。

新一波聖安娜焚風從沙漠地區吹入山區，抵達南加州，加上極低相對溼度和長期缺乏降雨，讓這個區域的植被極度乾燥。

這些狀況促使國家氣象局（The National Weather Service）針對洛杉磯郡和文杜拉郡（Ventura）的大火，發布前所未見的「極端紅旗警報」（extreme red-flag）。

(中央社)