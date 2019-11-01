2019亞洲冬季棒球聯盟將於11月23日開打，賽事邁入第七屆，除了老班底台、日、韓聯隊及日本社會人之外，今年重返中職的味全龍也將在冬季聯盟首度亮相，與各隊共同角逐冬季聯盟的霸主。中職聯隊總教練將由中信兄弟二軍林威助總教練首度執掌兵符，面對日韓新生代選手來襲，今年這場冬盟熱戰，各隊蓄勢待發。

地主中職聯隊共有32位成員，包括2017、2018年季中選秀狀元，來自Lamigo桃猿捕手廖健富連三年出征，富邦悍將捕手戴培峰則是連續兩年參賽。富邦悍將則有投手楊彬、朱益生、陳明軒，內野手于森旭及外野手王詩聰、申皓瑋。Lamigo桃猿投手賴智垣、江國謙，外野手成晉以及新人王陳晨威，將透過冬盟賽事持續累積經驗。

統一7-ELEVEn獅則加入今年第三、四輪選進吳承諭、柯育民，投手方建德首度參賽，鄭鈞仁曾在2016年以中華培訓隊身份出賽，今年則是第三度參戰。林威志連續四年參賽、江亮緯第二度參賽，而傷癒復出的潘傑楷（原為潘彥廷）與吳桀睿也都在名單中。

中信兄弟共有7名投手，是中職4隊最多，包含周磊、彭識穎、吳俊偉、楊達翔、今年第二輪選進的魏碩成、二軍救援王吳哲源及今年參與一、二軍總冠軍賽的蔡齊哲。野手部分，則有捕手吳明鴻、首度參賽的江坤宇、曾頌恩及杜家明，另外今年在二軍表現亮眼，並拿下安打王、打擊王、打點王及盜壘王的陳文杰同樣名列其中。

老朋友新面孔的味全龍隊共有46位選手，將在冬季聯盟首度亮相。由葉君璋總教練領軍，陣中話題人物川﨑宗則將以內野手身份上場，今年選秀狀元劉基鴻及首輪第六指名徐若熙也將參賽。甫成軍的味全龍，將在冬季聯盟要面對來自各國的列強，也讓全國球迷期待，來自老一代的味全龍教練，發揮母雞帶小雞的功能，帶領新一代的味全龍隊創下佳績。

(中時電子報)