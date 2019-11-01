為鼓勵具研究潛力的學生攻讀博士，清華大學宣布將為科技部每月4萬元的博士生獎學金翻倍加碼，再加上另兩項清華獎學金，優秀的博士生每月最高可領到8萬元。（清華大學提供／陳育賢新竹傳真）

大學博士班念的好，領的獎學金比大多數上班族賺的還多？為鼓勵具研究潛力的學生攻讀博士，清華大學宣布將為科技部每月4萬元的博士生獎學金翻倍加碼，再加上另兩項清華獎學金，優秀的博士生每月最高可領到8萬元。

清大指出，科技部今年9月起補助各大學設立「培育優秀博士生獎學金」，獲獎學生每月能領到4萬元獎學金，達續領標準者最高可連領4年。

其中，第1、2年由科技部提供3萬元，清華自籌1萬元，3、4年則是科技部提供2萬元，清華自籌2萬元。清華大學今年爭取到22個名額，每個學院保障至少有1個以上。

清華大學教務長戴念華指出，為提高獎勵，清大決定再加碼「清華大學校長獎學金」、「清華大學鑫淼重點科技博士生獎學金」兩項博士生獎學金。

前者依逕行修讀博士、甄試及考試入學等不同管道，可月領2萬至2萬5000元，達續領標準者最高可連領4年，但如果同時獲科技部獎學金，其中的清華自籌部分得由校長獎學金支出。

另，鑫淼重點科技博士生獎學金，是今年新增的獎學金，由鑫淼基金會提供給修讀電機、資工、通訊、人工智慧、生醫、永續經營相關領域的優秀博士生申請，每月可領2萬5000元，最多連領3年。

因此，科技部的4萬，加上校長獎2萬至2萬5000（需扣除科技部獎項的校長獎自籌額），再加上鑫淼重點科技獎2萬5000，最高可領到8萬元。

清大表示，剛考上清大電子工程研究所博士班的電機系學生王建評，今年就以優秀的學業表現及具潛力的研究計畫，成為首位獲得8萬元的清華博士生獎學金「三冠王」。

(中時 )