雲林縣151所國中小七年前已有廠商裝設太陽能板發電，約定廠商每年回饋一成收益，圖為二崙鄉義賢國小教室屋頂的太陽能板。（雲林縣府教育處提供）

雲林縣國中小明年全面裝設冷氣，五月底前完工；因全縣151所學校屋頂都有裝設太陽能板發電，縣議員建議以發電收入抵冷氣電費。縣府表示，綠能廠商回饋一成給縣庫，至於各校冷氣費用基於使用者付費原則，仍由各班學生平分。

縣長張麗善表示，為讓學生夏天高溫時專心上課，還未裝設冷氣的國中小各班，明年五月裝設完畢，共裝3000間教室與行政教室共6000台，分成4年付費。

縣議員李明哲質詢說，不少學校屋頂有裝設太陽能板，售電的價格約每度4元至5元，台電是以每度約2元供電，縣府是否能以價差貼補電費，讓學生不必另繳冷氣費？

教育處長邱孝文表示，未來冷氣裝設完畢裝設IC卡，費用由各班學生攤提，能否以學校屋頂發電抵用？因每一所學校發電量不同，廠商提供一成回饋金，此外能設置太陽能板的學校屋頂也已飽和。

邱孝文說，151所教室屋頂種電的國中小，是縣府建設處2012年統一招標讓廠商設置，每年回饋一成收益，大約是1000多萬元。

張麗善表示，基於使用付費原則，節能減碳也是一種教育意義，電費還是要收。李明哲建議，縣府可訂優惠電量價格，也能鼓勵節能減碳。

(中時 )